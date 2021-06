Amor - Reprodução de Internet

AmorReprodução de Internet

Por O Dia

Publicado 30/06/2021 15:20

Rio - Não há sentimento mais bonito do que o amor. Mas nem sempre as duas partes da relação estão com os sentimentos em sintonia. As simpatias dão um “empurrãozinho” na hora da conquista e de viver um grande amor. Afinal, não há nada mais delicioso do que amar e ser amado, não é mesmo?