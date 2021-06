Oração - Reprodução de Internet

Por O Dia

Publicado 29/06/2021 11:51

Rio - Depois do dia de Santo Antônio e São João, para fechar o mês com chave de ouro, São Pedro é celebrado nesta terça-feira. O santo, considerado o porteiro do céu, foi escolhido por Jesus para ser o primeiro apóstolo e é considerado o primeiro Papa da Igreja Católica.

Nascido com o nome de Simão, Jesus o nomeou de Pedro, que significa “pedra” e representa a estabilidade para defender a fé de Cristo. De acordo com a crença, o santo abre os caminhos tanto na Terra quanto no paraíso.



Oração de São Pedro

Oh, São Pedro, vós que fostes chamado pelo Senhor para ser pescador de homens e mulheres. Vós que dissestes: Senhor, a quem iremos? Pois só Tu tens palavras de vida eterna. Vinde em meu auxílio com vossa intercessão junto a Deus, dando-me coragem para seguir vosso exemplo de amor fiel a Cristo e anunciar a boa nova na família, na comunidade, no trabalho e em toda a parte. Oh, São Pedro, vós que fizestes a mais bela declaração de amor: Senhor, tudo sabes que eu te amo. Ensinai-me hoje o caminho da justiça para que eu tenha saúde e paz.