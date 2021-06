Oração - Reprodução de Internet

Por O Dia

Publicado 28/06/2021 11:33

Rio - Os salmos são mensagens bíblicas que proporcionam conforto e ajudam a amenizar as questões da vida, dando tranquilidade e paz de espírito para enfrentar os problemas. O salmo 138 exalta a bondade do Senhor. O salmista revela que Deus ajuda o seu povo mesmo nos momentos em que a fé está abalada.



Salmo 138



Eu te louvarei, de todo o meu coração; na presença dos deuses a ti cantarei louvores. Inclinar-me-ei para o teu santo templo, e louvarei o teu nome pela tua benignidade, e pela tua verdade; pois engrandeceste a tua palavra acima de todo o teu nome. No dia em que eu clamei, me escutaste; e alentaste com força a minha alma. Todos os reis da terra te louvarão, ó Senhor, quando ouvirem as palavras da tua boca; E cantarão os caminhos do Senhor; pois grande é a glória do Senhor. Ainda que o Senhor é excelso, atenta todavia para o humilde; mas ao soberbo conhece-o de longe. Andando eu no meio da angústia, tu me reviverás; estenderás a tua mão contra a ira dos meus inimigos, e a tua destra me salvará. O Senhor aperfeiçoará o que me toca; a tua benignidade, ó Senhor, dura para sempre; não desampares as obras das tuas mãos.