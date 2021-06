Planeta Marte - Reprodução de Internet

Por O Dia

Publicado 27/06/2021 06:00

ÁRIES



O seu lado descontraído vai aparecer. Expanda os seus interesses e se envolva em assuntos diferentes. Valorize o companheirismo no relacionamento.



TOURO



Fique no seu canto e pense em como evoluir no trabalho. Equilibre os assuntos profissionais com a vida familiar. No amor, aposte na conversa.



GÊMEOS



Leia um livro novo ou veja um filme. Mantenha a mente ocupada para não pensar nos problemas. A mesmice pode deixar o romance sem graça.



CÂNCER



Utilize o seu jogo de cintura para driblar imprevistos. O interesse por assuntos místicos pode crescer. Momentos animados vão pintar na conquista.



LEÃO



Os relacionamentos vão ficar em alta. Se aproxime de pessoas queridas, mesmo que de forma remota. Tente evitar o ciúmes na vida em casal.



VIRGEM



Você vai estar comunicativa hoje. Seja criativa para conversar com pessoas que não vê faz tempo. Não deixe a rotina atrapalhar a relação.



LIBRA



A sorte vai sorrir para você. Participe de sorteios e apostas. Bom momento para fortalecer amizades e arrasar na conquista.



ESCORPIÃO



O seu lado mais reservado vai estar em alta. Curta o seu canto e se livre do estresse. Alguém popular pode conquistar o seu coração.



SAGITÁRIO



Dê um jeito de afastar o tédio hoje. Conheça novas pessoas pelas redes sociais. Redobre a atenção com o corpo. Esquente a paixão na vida a dois.



CAPRICÓRNIO



Os seus interesses financeiros estarão protegidos. Não faça gastos desnecessários. Pode topar com alguém irresistível na paquera.



AQUÁRIO



Dedique um tempo aos seus passatempos preferidos. Também se divirta com as pessoas mais próximas. Seu jeito autêntico anima o relacionamento.



PEIXES



O desejo de ficar no seu canto vai marcar o domingo. Não fale demais sobre seus interesses. Um segredo pode atrapalhar seus planos na conquista.