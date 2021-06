Bandeirinhas - Reprodução de Internet

Publicado 24/06/2021 15:20

Rio - Mais uma vez, a noite de São João vai ser atípica devido à pandemia da covid-19. No entanto, as simpatias para o protetor dos casados e enfermos podem ser feitas em casa. Está precisando de uma ajuda do santo? Confira as simpatias!

Simpatia para conquistar um amor



Escreva com uma caneta vermelha na cera de uma vela o nome completo de quem deseja conquistar. Em seguida, coloque a vela na frente da imagem de São João. Espere queimar até o final e descarte tudo no lixo.



Simpatia para saber se vai casar



Amarre uma fita de qualquer cor no travesseiro e faça a oração de São João. Ao amanhecer, veja se a fita está solta. Caso esteja, é sinal que o santo vai atender o seu pedido.



Simpatia para saber se o casamento está próximo



Faça um pirão na noite de São João. Nele, esconda um grão de milho. Divida o pirão em três porções e coloque uma na porta de fundos da sua casa, outra sob a cama e a terceira na porta de entrada da casa. Se o grão de milho for encontrado na porção que foi colocada na porta de entrada da casa, é sinal que o casamento está pronto.