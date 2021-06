Júpiter e Saturno - Reprodução de Internet

Por O Dia

Publicado 22/06/2021 06:00

ÁRIES



Você vai querer se aventurar. O astral é favorável para fazer contatos com pessoas de fora, inclusive na paquera. Redobre o cuidado com a saúde.



TOURO



Conversar com colegas pode te gerar boas ideias. Pode sentir vontade de romper uma amizade. O desejo incendeia a vida a dois.



GÊMEOS



O foco vai te auxiliar com desafios. O excesso de sinceridade pode prejudicar o seu desempenho profissional. Chances de um romance.



CÂNCER



Conclua as suas tarefas incompletas. Cuide da sua alimentação e comece uma dieta. Há chance de conhecer uma paquera no trabalho.



LEÃO



Resolva pendências em casa. Vai conseguir se divertir depois de concluir as suas obrigações. Seja criativa e surpreenda no amor.



VIRGEM



Assuntos familiares vão exigir a sua atenção. Complete as tarefas do lar. Seja diplomática com as pessoas próximas. Uma relação antiga pode ressurgir.



LIBRA



Conheça lugares novos hoje. Apenas tenha cautela e mantenha o isolamento social. Uma conquista passageira anima os assuntos do coração.



ESCORPIÃO



Os seus instintos estão afiados para lidar com dinheiro. Ganhe uma grana extra e evite gastos desnecessários. O ciúme pode atrapalhar o romance.



SAGITÁRIO



Dedique-se aos seus interesses. Vai ser mais fácil encontrar soluções criativas para problemas do dia a dia. Saia da rotina na vida em casal.



CAPRICÓRNIO



Não comente os seus planos com ninguém do trabalho. Um assunto misterioso pode chamar a sua atenção. Para as solteiras, um caso proibido pode surgir.



AQUÁRIO



Busque a companhia das pessoas mais próximas hoje. Realize chamadas de vídeo com os amigos. A galera pode ter papel de cupido na paquera.



PEIXES



A sua ambição pode pintar. Capriche um pouco na hora de se vestir e transmita o seu perfil profissional. Conversas sobre futuro no namoro.