Oração - Reprodução de Internet

OraçãoReprodução de Internet

Por O Dia

Publicado 22/06/2021 16:10

Rio - São Luís Gonzaga é o protetor da juventude e dos estudantes. Luís era filho de um nobre italiano que encontrou o verdadeiro sentido da vida servindo a Deus. Junto à Companhia de Jesus viajou para Roma, para ajudar as vítimas de uma doença contagiosa. O santo contraiu a doença e morreu aos 23 anos, em 21 de junho de 1591.



Leia Mais Conheça o salmo 2 para a reforçar a confiança no reinado de Deus

Publicidade

Oração de São Luís Gonzaga



Ó Luís Santo, adornado de angélicos costumes, eu, vosso indigníssimo devoto, vos recomendo singularmente a castidade da minha alma e do meu corpo. Rogo-vos por vossa angélica pureza, que intercedais por mim ante ao Cordeiro Imaculado, Cristo Jesus e sua santíssima Mãe, a Virgens das virgens, e me preserveis de todo o pecado. Não permitais que eu seja manchado com a mínima nódoa de impureza; mas quando me virdes em tentação ou perigo de pecar, afastai do meu coração todos os pensamentos e afetos impuros e, despertando em mim a lembrança da eternidade e de Jesus crucificado, imprime profundamente no meu coração o sentimento do santo temor de Deus e inflamai-me no amor divino, para que, imitando-vos cá na terra, mereça gozar a Deus convosco lá no céu. Amém.