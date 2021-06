Júpiter - Reprodução de Internet

JúpiterReprodução de Internet

Por O Dia

Publicado 23/06/2021 06:00

ÁRIES



O seu lado aventureiro vai estar em alta. Demonstre curiosidade e aprenda mais sobre o mundo As cobranças podem azedar o romance.



TOURO



Astral favorável a mudanças. Reorganize a sua casa ou busque um novo emprego. Não se arrisque em viagens. A paquera pode surpreender.



GÊMEOS



Excelentes energias para as suas finanças. O esforço pode ser recompensado agora. Batalhe pelos seus objetivos. Sinal de brigas na relação.



CÂNCER



As responsabilidades podem pesar. Se concentre e resolva as suas tarefas. Paquera com alguém de fora tem mais chance de dar certo.



LEÃO



Você deve se entender melhor com os colegas. Uma dose extra de sorte pode te gerar um dinheiro. Aposte no seu charme para arrasar no relacionamento.



VIRGEM



Assuntos familiares vão ser seu foco pela manhã. Tente resolvê-los. A paquera pode surpreender. Dia produtivo para quem trabalha em casa.



LIBRA



Faça planos mais ambiciosos. A Lua agita a sua vida social, inclusive na paquera. Apenas tenha equilíbrio para se dividir entre trabalho e relações.



ESCORPIÃO



Boas chances de se destacar na vida profissional. Quem trabalha em home office vai se dar bem. Tome cuidado com a possessividade no amor.



SAGITÁRIO



A sua comunicação vai se destacar. Vai encontrar novas formas de se aproximar dos clientes. Aposte no bom humor para animar o compromisso.



CAPRICÓRNIO



Descanse e reponha as suas energias. Escolha bem as palavras para não dizer mais do que deve. As críticas podem incomodar o parceiro.



AQUÁRIO



A Lua destaca a sua habilidade de reunir pessoas. Utilize isso para aproximar a galera. Pode receber uma ajuda no terreno da conquista.



PEIXES



Fique concentrada e conclua as suas tarefas. A sorte te ajuda a ganhar sorteios e rifas. Também pode ter sorte e arrasar na paquera.