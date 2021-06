Constelação - NASA

ConstelaçãoNASA

Por O Dia

Publicado 18/06/2021 06:00

ÁRIES



Você pode estremecer a sua imagem hoje. Não fale demais e trabalhe bastante em equipe. Utilize o seu charme ao seu favor. Pode conquistar



TOURO



A sua atenção estará focada no trabalho. Controle a impulsividade nas compras. A saúde pode exigir a sua atenção. Na paquera, o ciúme pode atrapalhar.



GÊMEOS



Melhore o diálogo com os colegas. Bom dia para conquistar novos clientes. No amor, solteira ou comprometida, o seu charme vai estar com tudo.



CÂNCER



Assuntos voltados para a casa e a família se destacam. Pode comprar uma casa ou realizar algum sonho relacionado com imóveis. Sem novidades na paquera.



LEÃO



Foque em tarefas mentais. Tenha jogo de cintura para lidar com dinheiro. No terreno da paixão, invista num bom papo. Um amor inesperado pode surgir.



VIRGEM



Alguns contratempos ligados à vida profissional podem ocorrer. Confie na sua intuição para fechar acordos. A possessividade complica a paixão.



LIBRA



As boas ideias vão te ajudar no trabalho. Seja diplomático com colegas e chefes. Dê o primeiro passo para se aproximar da paquera.



ESCORPIÃO



Evite brigar com o par. Aja com cautela no emprego. A produtividade pode surgir se você agir com silêncio e concentração.



SAGITÁRIO



Pessoas intrometidas podem sabotar as suas tarefas. Tenha muita determinação, seja na vida pessoal ou profissional. Bom humor na vida a dois.



CAPRICÓRNIO



Foque nos seus objetivos. Bom dia para pensar no futuro e definir algumas metas a longo prazo. A sua popularidade pode te render um novo amor.



AQUÁRIO



Desentendimentos podem marcar a relação. Seja flexível e faça sua parte para evitar problemas. Curta bastante o início do final de semana.



PEIXES



Vai precisar se adaptar a mudanças no trabalho. Seja positivo e encare os desafios de peito aberto. Viva momentos excitantes com o seu companheiro.