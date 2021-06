Planeta Terra - NASA

Planeta TerraNASA

Por O Dia

Publicado 19/06/2021 06:00

ÁRIES



Faça algumas chamadas de vídeo com os amigos. Matar a saudade vai te fazer bem. Não se estresse e tenha cautela com o ciúme no amor.



TOURO



Publicidade

Resolva as suas pendências. Você vai conseguir relaxar melhor. A vida em casal pode cair na rotina se você não se dedicar ao seu amor.



GÊMEOS



Curta a vida. Só tome cuidado com excessos. Não deixe de levar em conta os boletos e o cartão de crédito. Na paquera, você vai arrasar.



CÂNCER



Publicidade

Aproveite o convívio com a família. Expressar carinho e curta bastante o seu lar. Se tem compromisso, não dê espaço para intrigas.



LEÃO



Vai querer se divertir. Faça um passeio ao ar livre ou converse com amigos. Tome cuidado com a saúde. No relacionamento, o clima será de muita paz.



VIRGEM



Publicidade

Muita vontade de gastar com compras hoje. Bom momento para dar um trato no visual. Na conquista, pode se interessar por um colega de trabalho.



LIBRA



Se divirta nos momentos de folga. Se tiver que adiantar serviço para relaxar, colabore com os colegas. Seja romântico com o par.



ESCORPIÃO



Publicidade

A Lua torna o seu astral mais leve. Assuntos ligados à família podem aquecer o seu coração. Use e abuse do seu lado sedutor no namoro.



SAGITÁRIO



Uma reunião com a galera vai ser ótima, mesmo virtualmente. Muita sintonia na relação amorosa. Bom dia para ser solidário e ajudar os outros.



CAPRICÓRNIO



Publicidade

Vai sobrar disposição para se dedicar ao serviço. Há chance de ter o seu esforço reconhecido. Críticas podem azedar o relacionamento com o parceiro.



AQUÁRIO



Uma grande vontade de dar um passeio vai pintar. Só não prejudique a sua saúde. No amor, seja criativa para curtir o final de semana.



PEIXES



Publicidade

Excelente dia para fazer uma faxina. Se livre de algumas roupas que não usa mais e doe, se puder. A paquera tem chances de enfrentar problemas.