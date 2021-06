O Anjo da Guarda está presente na vida dos seres humanos do nascimento até a morte - Reprodução de Internet

Por O Dia

Publicado 17/06/2021 15:20

Rio - O Anjo da Guarda é enviado por Deus para cuidar, proteger e iluminar. De acordo com a crença cristã, esse ser celestial está presente na vida dos seres humanos do nascimento até a morte. Aprenda as preces para estreitar os laços com eles.



Oração do Anjo da Guarda



Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, já que a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, guarda, governa e ilumina. Amém”.



Oração ao nosso Anjo da Guarda



Anjo enviado por Deus para me guiar,

seja minha luz e caminhe ao meu lado;

seja meu guardião e me proteja;

nos caminhos da vida me dirigem.

Amém.



Oração do Anjo de Deus



Anjo de Deus, meu querido guardião,

a quem o amor de Deus me entrega aqui,

este dia (ou noite) esteja ao meu lado,

para iluminar, guardar, governar e guiar.

Amém.