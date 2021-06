Constelação - NASA

ConstelaçãoNASA

Por O Dia

Publicado 17/06/2021 06:00

ÁRIES



Muita disposição hoje. Adiante o seu trabalho ou finalize as suas tarefas pendentes. O romance pode ficar em segundo plano.



TOURO



Conquiste novos contatos no trabalho. Aproveite a paixão com a paquera. Utilize as redes sociais para se reaproximar das pessoas queridas.



GÊMEOS



Se dedique aos assuntos domésticos. Bons momentos com os parentes e parceiro vão surgir. Dia produtivo para aqueles que trabalham em casa.



CÂNCER



Escolha as palavras com cuidado e evite falar por impulso. Também redobre a atenção ao enviar e-mails. A conquista promete novidades.



LEÃO



Foque nas finanças. Valorize o que possui e busque aumentar suas reservas financeiras. Você e o par vão estar sintonizados.



VIRGEM



Grande fase para seus projetos pessoais. Explore sua habilidade de inovar e compartilhe as suas ideias no trabalho. Vai sobrar charme na paquera.



LIBRA



Fique no seu canto, sem muita interação com outras pessoas. Atividades em casa serão favorecidas. A conquista não vai estar num grande momento.



ESCORPIÃO



Muita disposição para conversar com os colegas. Entre em contato com a turma. Vai ser divertido. O romance vai estar protegido.



SAGITÁRIO



Ótimas chances de se destacar em tudo o que fizer. Só tome cuidado com possíveis brigas com a chefia. Há chance de se envolver com alguém popular.



CAPRICÓRNIO



Um projeto muito ambicioso pode não dar certo. A paquera e o romance vivem grande momento. Trabalho em equipe e estudos podem gerar frutos.



AQUÁRIO



Mudanças e imprevistos podem interferir nos seus planos. Busque encerrar as suas pendências. A paixão aumenta na vida em casal.



PEIXES



Os relacionamentos vão se dar bem hoje. Se divirta com a família e forme parcerias no trabalho. No amor, chance de um lance mais sério no horizonte.