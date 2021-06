Estrelas - NASA

EstrelasNASA

Por O Dia

Publicado 14/06/2021 06:00

ÁRIES



A simpatia vai te marcar hoje. Para aqueles que trabalham com comunicação, o dia vai render bastante. Tenha cautela com pessoas invejosas no amor.



TOURO



Resolva alguns assuntos familiares. Para aqueles em regime home office, o dia vai ser produtivo. Um ex pode ressurgir na conquista.



GÊMEOS



A Lua reforça as suas boas ideias. Se precisa fechar um negócio, tenha uma postura determinada. Fuja de qualquer assunto polêmico com o parceiro.



CÂNCER



Ótimas oportunidades de melhorar seus ganhos podem surgir. Será preciso esforço e disciplina no trabalho. Pegue leve no ciúme no romance.



LEÃO



Você vai ter energias para alcançar as suas metas. Evite trabalhos em equipe. Pode acabar se estranhando com alguém. Mande bem na paquera.



VIRGEM



A sua intuição se destaca. A saúde exige cuidados especiais. Pode ser preciso confiança para não ter suspeitas na vida amorosa.



LIBRA



Aproveite o dia para entrar em contato com os amigos. Se precisa de apoio com algo, pode contar com a turma. A paquera pode deixar a desejar.



ESCORPIÃO



Diminua um pouco as expectativas na conquista. Os astros favorecem a sua ambição. Há uma boa chance de ser reconhecida na profissão.



SAGITÁRIO



Grande fase para trabalhar em equipe. Pode ter dificuldade para se concentrar nas tarefas de rotina. Então, busque ajuda. A vida a dois melhora.



CAPRICÓRNIO



Bom momento para iniciar uma nova jornada. Priorize o que é mais importante e livre-se daquilo que não é mais útil. Há sinal de muita paixão no amor.



AQUÁRIO



Seja flexível para alcançar suas metas. Será mais difícil trabalhar em equipe. O ciúme pode causar atritos com o companheiro. Converse bastante.



PEIXES



Trabalhos que exigem dedicação vão se destacar. Podem surgir alguns imprevistos no serviço. Se adapte. A paquera fica em segundo plano.