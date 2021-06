Oração - Reprodução de Internet

OraçãoReprodução de Internet

Por O Dia

Publicado 11/06/2021 17:00

Rio - Santo Antônio é comemorado neste domingo. Os devotos recorrem a ele para terem os pedidos de amor atendidos. A fama de casamenteiro do santo se deu em vida, por ele ajudar as famílias das mulheres que precisavam pagar um valor de dote para se casar e por ser contra aos matrimônios arranjados naquela época.

Leia Mais Aprenda a simpatia de Santo Antônio para conquistar um amor



Oração de Santo Antônio



Publicidade

Ó Santo Antônio, o mais gentil dos santos, teu amor a Deus e tua caridade com suas criaturas, fizeram com que foste digno de possuir poderes miraculosos. Motivada(o) por este pensamento, peço-te que (fazer o pedido).Ó gentil e amoroso Santo Antônio, cujo coração estava sempre cheio de simpatia humana, sussurra minha súplica aos ouvidos do doce Menino Jesus, que adorava estar em teus braços. A gratidão do meu coração será sempre tua. Amém.