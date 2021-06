Júpiter e Saturno - Reprodução de Internet

Por O Dia

Publicado 09/06/2021 06:00

ÁRIES



Você vai conseguir se expressar melhor hoje. Pode querer se aventurar. Contudo, tenha cautela com a saúde. A sintonia com o amor vai se destacar.



TOURO



Negocie descontos profissionais ou faça novos contatos. Planeje o seu orçamento e tenha cautela. A vida em casal não vai ter novidades.



GÊMEOS



A Lua ressalta as suas qualidades. Se comunique bastante com os colegas de trabalho. Evite trabalhar demais. Divirta-se no relacionamento.



CÂNCER



Não aja de acordo com os seus impulsos. A melhor tática é ficar no seu canto e focar nos seus objetivos. Você pode iniciar um novo romance.



LEÃO



As amizades podem ocupar a sua atenção. Mas também se dedique a finalizar as suas tarefas. A sintonia entre você e o companheiro será perfeita.



VIRGEM



A vida social e profissional vai ter novidades. Alguns contatos importantes podem pintar. Nos assuntos amorosos, capriche no visual e seduza.



LIBRA



O seu lado sociável vai estar mais ativo. Aposte em chamadas de vídeo com os amigos. A descontração vai aquecer a relação com o parceiro.



ESCORPIÃO



Uma fase pode ser iniciada. Desapegue de objetos e relações que não tem mais utilidade para a sua vida. No romance, a paixão esquenta.



SAGITÁRIO



As suas relações vão marcar o seu dia. Trabalhar com colegas será muito produtivo, mesmo de forma virtual. A conquista pode te surpreender.



CAPRICÓRNIO



Você vai ter muita energia para concluir os seus objetivos. Tome cuidado para não trabalhar demais. Dedique um tempo especial ao amor.



AQUÁRIO



Reuniões virtuais vão te aproximar da família. As chamadas de vídeo também podem facilitar processos no trabalho. Os laços românticos se fortalecem.



PEIXES



Serviços em home office vão gerar resultados. Conversar com parentes pode te aproximar de um novo cargo profissional. Na paquera, tenha cautela.