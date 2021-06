Amor - Reprodução de Internet

AmorReprodução de Internet

Por O Dia

Publicado 08/06/2021 12:05

Rio - As simpatias ajudam a fortalecer a limpeza espiritual e a afastar as más energias, assim, abrem os caminhos para o bom andamento da vida. Está de olho em uma pessoa e não sabe mais o que fazer para dar o primeiro passo no romance? Anote a receita!

Simpatia para fisgar o crush de vez



Misture em um pote uma colher de mel, outra de sal e duas gotas de essência de baunilha. Molhe os dedos com a mistura e espalhe nos pulsos. Deixe secar e vá ao encontro do crush.