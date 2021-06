Estrelas - NASA

EstrelasNASA

Por O Dia

Publicado 06/06/2021 06:00

ÁRIES



Apesar do dia de folga, você pode descobrir novas maneiras de encher o bolso. Torne a sua casa mais acolhedora. O seu charme pode atrair no flerte.



TOURO



Publicidade

Curta os seus hobbies hoje. A sua dedicação pode gerar grandes frutos. A convivência com a pessoa amada fica mais animada.



GÊMEOS



O campo astral promete um dia calmo e sereno. Dedique um tempo aos autocuidados. Um lance proibido pode apimentar a paquera.



CÂNCER



Publicidade

Inove um pouco e deixe a rotina de lado neste dia. Pode experimentar um jogo novo com os amigos e família. Uma amizade pode evoluir para algo mais.



LEÃO



O seu lado ambicioso deve se destacar. Excelente dia para repensar o visual e tentar algo diferente. Na paquera, confie no seu charme.



VIRGEM



Publicidade

Use e abuse da sua criatividade para se divertir com as pessoas queridas. Um programa caseiro vai ser o caminho para animar a vida a dois.



LIBRA



Dedique um tempo só para si. Bom dia para organizar e tornar o lar mais confortável. A sensualidade anima o flerte na paquera.



ESCORPIÃO



Publicidade

O momento é ótimo para iniciar um romance. Bom astral para fazer novas amizades. Pode reforçar o contato com pessoas que moram longe.



SAGITÁRIO



Busque colocar as suas tarefas em ordem. Excelente dia para utilizar a sua disposição no trabalho. O romance pode cair na rotina.



CAPRICÓRNIO



Publicidade

Explore a sua comunicação para conquistar alguém. Melhore o contato com a família e faça amizades, mesmo que seja através das redes sociais.



AQUÁRIO



Você vai esbanjar praticidade hoje. Curta um dia mais tranquilo e utilize a criatividade para animar a rotina. No amor, maratone uma série com o par.



PEIXES



Publicidade

A sua simpatia vai agitar a vida pessoal. Há boas chances de ampliar os seus círculos sociais. Pode embarcar em um romance passageiro.