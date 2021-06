Vênus - Reprodução de Internet

Por O Dia

Publicado 04/06/2021 15:20

Rio - Vênus começou a jornada em Câncer nesta semana. O planeta, que é chamado de pequeno benéfico, encontra nesse posicionamento um lugar propício para o cuidado e o nutrir. A astróloga Marianna Muricy (@mariannamuricuy) conta que, para a Astrologia Tradicional, o astro versa sobre os prazeres, os afetos e as artes, ou seja, tudo que atravessa o corpo em forma de deleite.

Segundo Marianna, o afeto se torna presente quando Vênus entra em Câncer, especialmente nos pequenos gestos de cuidado que criam vínculo. “Câncer é regido pela lua e, por isso, traz a importância de alimentar o corpo e também a alma, nutrir o que há de mais precioso em si. Neste signo, o astro cria não apenas intimidade, mas memória, daquilo que provê, das pequenezas que fortalecem o amor, do zelo que pavimenta a estrada para a união.”A astróloga explica que na lunação de Touro, Vênus é o planeta que simboliza a população por reger o ascendente. ”O planeta chega à casa 10 do mapa da lunação e vem como um lembrete de cuidarmos uns dos outros, zelar pela vida. Sem ela não há vínculo, nem afeto e intimidade. Sendo a casa 10 a casa da presidência e também do poder executivo, vemos a população fazendo coro e demandando ser ouvida por quem executa as leis e alcançando bons resultados.”