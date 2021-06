Eucaristia - Reprodução de Internet

Por O Dia

Publicado 03/06/2021 13:04

Rio - O dia de Corpus Christi é comemorado nesta quinta-feira. A solenidade cristã celebra o "Corpo de Cristo" presente na eucaristia, sacramento que relembra a morte e a ressurreição de Jesus.



A festa teve origem na Bélgica, antes do século XII, e está relacionada à piedade do povo cristão. A solenidade é influenciada pelas visões da monja agostiniana Juliana Cornillon, as quais mostravam o desejo de Cristo para que a eucaristia fosse celebrada.



Oração de Corpus Christi



Na festa do seu corpo e sangue, dá-nos Senhor a certeza da tua presença nos dons eucarísticos! Na festa da vida, que deve ser cada Eucaristia, ensina-nos Senhor a comunhão com os irmãos, radicada na unidade sacramental. Ensina-nos que nunca é compreensível celebrar o gesto que significa sacrifício e dom da vida, união com Cristo e com os irmãos e fomentar divisões, cultivar discórdias e manter desigualdades! Impele-nos a viver cada eucaristia como atores comprometidos, convictos da tua presença, e não como simples espectadores!