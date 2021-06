Sal do Himalaia Reprodução de Internet

Por O Dia

Publicado 01/06/2021 12:50

Rio - A entrada de cada mês simboliza o começo de um novo ciclo. Por isso, a renovação energética é recomendada para quem deseja alcançar a prosperidade em qualquer âmbito da vida. O sal do Himalaia desintoxica e purifica o ambiente contribuindo para o bom andamento das vibrações.



Simpatia para proteção energética



Pegue um copo com água e coloque três punhados de sal do Himalaia. Deixe-o atrás da porta de entrada da sua casa ou estabelecimento por três dias para absorver as energias negativas e, assim, possibilitar a renovação delas no ambiente. Após o ritual, acenda uma vela e reze um Pai Nosso, pedindo luz e proteção para o novo mês que está entrando. Depois descarte no lixo.