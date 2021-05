Sistema Solar Reprodução de Internet

Por O Dia

Publicado 30/05/2021 06:00

ÁRIES



Vai sentir saudades dos amigos. Promova um encontro virtual com a turma. Ótima sintonia na vida a dois. Pode esclarecer um problema no amor.



TOURO



A Lua realça a sua vaidade. Dedique um tempo aos cuidados pessoais. Cuide da sua saúde. No campo sentimental, você vai buscar um relacionamento sério.



GÊMEOS



Vai querer inovar um pouco hoje. Leia um livro ou passe um tempo ao ar livre, mesmo em casa. Bom momento para conversar na relação.



CÂNCER



A Lua facilita o desapego no lar. Descarte aquilo que não tem mais utilidade para você. No romance, reforce a confiança com o amor.



LEÃO



Curta o dia com os familiares em casa. Evite passeios. Priorize a saúde e aposte em contatos virtuais, se necessário. Grande fase para o companheirismo.



VIRGEM



Limpe e organize a sua casa neste domingo. Isto vai reforçar seu bem-estar. Cuide da saúde e aparência. Estabilidade vai marcar a relação.



LIBRA



Divirta-se hoje. Passe o dia com a família. Mas se mora longe das pessoas queridas, fique em casa e faça telefonemas. Muito romantismo para o casal.



ESCORPIÃO



Promova algumas mudanças em casa. Mude a posição dos móveis ou faça uma reforma. O romance pode ser prejudicado pela família.



SAGITÁRIO



Vai querer conversar com os amigos hoje. Utilize as redes sociais ou faça alguns telefonemas. Ótima fase para iniciar um namoro ou propor casamento.



CAPRICÓRNIO



A Lua te aconselha curtir o conforto. Pode comprar algo que está desejando há algum tempo. Na conquista, pode se envolver com um colega.



AQUÁRIO



Excelente momento para relaxar. Ouça uma boa música e aproveite a companhia dos familiares. União romântica e carinhosa.



PEIXES



Desfrute do sossego do seu lar. Reponha as energias e se prepare para a semana que vai começar. Na vida a dois, relembre os momentos felizes.