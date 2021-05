Lua cheia reprodução

Por O Dia

Publicado 28/05/2021 11:33

Rio - A lua cheia é conhecida como o período de reconhecer os frutos plantados na fase nova. Por isso, o momento é ideal para pedir para o universo amor, prosperidade, perdão e afastar as energias negativas. Os banhos energéticos podem ajudar a afastar as baixas vibrações, contribuindo para a prosperidade e para a limpeza espiritual. Além disso, é um excelente momento para agradecer e invocar uma vida cheia de abundância.



Banho para atrair boas energias



Amasse com as duas mãos duas folhas de arruda, as pétalas de uma margarida e dois raminhos de manjericão. Ferva um litro de água e jogue essa mistura. Ao amornar a solução, tome o banho higiênico e despeje do pescoço para baixo, mentalizando a renovação energética.