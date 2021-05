Sistema Solar Reprodução de Internet

Por O Dia

Publicado 27/05/2021 06:00

ÁRIES



Diminua um pouco o ritmo e tenha calma. Invista nos estudos e se concentre nas tarefas. No amor, esclareça dúvidas e recupere a paixão.



TOURO



Procure controlar as emoções com os seus desafios. Equilibre o dinheiro e não cometa excessos. Evite ser muito exigente na vida em casal.



GÊMEOS



Parcerias de trabalho no período da manhã vão fluir. Procure o meio termo nos projetos colaborativos. Na paquera, pode encontrar alguém atraente.



CÂNCER



Adiante algumas atividades no início do dia. Pratique atividades físicas para aprimorar a sua saúde. A Lua traz novos estímulos à união.



LEÃO



Hoje você vai ser muito produtivo. Cuidado com perdas financeiras. Podem complicar o seu futuro. Aposte no diálogo com o par.



VIRGEM



Excelente sintonia para ficar em casa. Converse e ouça a opinião dos outros. Grande fase para cuidar do visual. No romance, enfrente seus medos.



LIBRA



Arrase nos negócios e firme acordos importantes. Aposte no diálogo e busque estudar antes para se dar bem. No romance, uma conversa vai resolver tudo.



ESCORPIÃO



A Lua estimula as finanças. Só tome cuidado para não deslizar no orçamento. A sua sorte vai estar em alta. Na paquera, tenha calma.



SAGITÁRIO



O seu humor vai estar instável hoje. Respire e conclua as obrigações, focando em uma de cada vez. Os astros favorecem o companheirismo no amor.



CAPRICÓRNIO



Algumas brigas podem marcar o seu dia. Evite confiar demais nas pessoas. Você pode ser alvo de fofocas. Na união, seja franca e verdadeira.



AQUÁRIO



O trabalho vai gerar frutos hoje. Só tome cuidado e seja cautelosa. Os colegas podem te ajudar. Não dê espaço para o ciúme na relação.



PEIXES



Aceite críticas produtivas. Sugestões não são ataques. Pode se destacar no trabalho com um novo projeto. Evite focar no passado com o par.