Por O Dia

Publicado 25/05/2021 15:20

Rio - Os banhos energéticos purificam a alma e ajudam a abrir os caminhos. A violeta é uma flor que ajuda nas questões relacionadas ao amor. Ela ajuda a renovar as energias para que elas passem a circular com leveza. Já rosas brancas protegem e promovem a compaixão, dando calma e tranquilidade.

Pegue um litro de água e coloque quatro violetas. Acrescente todas as pétalas de duas rosas brancas. Ao ferver, separe as folhas e tome banho higiênico. Em seguida, jogue a solução, do pescoço para baixo, mentalizando que o amor e proteção na sua vida. Após o ritual, descarte as flores na natureza.