Publicado 21/05/2021 16:10

Rio - Os rituais ajudam a abrir os caminhos e a atrair o que é almejado para a vida, porque limpam os maus fluidos e as vibrações negativas. Se os pensamentos estiverem bloqueando a energia de abundância e causando angústia por não conseguir sair do lugar, faça essa simpatia para ajudar a alcançar a prosperidade e o sucesso para o que é desejado.



Ritual para atrair o que é desejado



Acenda uma vela e, em seguida, escreva no papel o seu nome e o que você almeja alcançar. Coloque em volta do papel as pétalas de uma rosa e diga em voz alta o que você escreveu, mentalizando energias positivas em cada palavra dita.