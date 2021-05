Santa Sara Kali Reprodução de Internet

Por O Dia

Publicado 24/05/2021 17:00

Rio - Santa Sara é a padroeira dos ciganos, mulheres grávidas e desesperados. Ela é identificada como a servente de uma das três Marias que permaneceram ao lado do filho de Deus do momento da crucificação até a morte. A santa enfrentou o preconceito e a humilhação, mas não perdeu a fé em Jesus Cristo.



Leia Mais Conheça a oração de São Roque para a cura

Publicidade

Segundo a história, Sara era cigana e escrava, que foi colocada em um barco para morrer à deriva no mar por pregar a palavra de Cristo. A santa fez uma promessa que se conseguisse sobreviver, usaria um lenço em sua cabeça pelo resto da vida. O gesto simboliza a decisão de se manter pura até o último dia. O barco chegou à França e todos os tripulantes foram milagrosamente salvos.



Oração de Santa Sara Kali



Publicidade

Santa Sara, minha protetora, cubra-me com seu manto celestial. Afaste as negatividades que porventura estejam querendo me atingir. Santa Sara, protetora dos ciganos, sempre que estivermos nas estradas do mundo, proteja-nos e ilumine nossas caminhadas. Santa Sara, pela força das águas, pela força da Mãe-Natureza, esteja sempre ao nosso lado com seus mistérios. Nós, filhos dos ventos, das estrelas, da Lua cheia e do Pai, só pedimos a sua proteção contra os inimigos. Santa Sara, ilumine nossas vidas com seu poder celestial, para que tenhamos um presente e um futuro tão brilhantes, como são os brilhos dos cristais. Santa Sara, ajude os necessitados; dê luz para os que vivem na escuridão, saúde para os que estão enfermos, arrependimento para os culpados e paz para os intranquilos. Santa Sara, que o seu raio de paz, de saúde e de amor possa entrar em cada lar neste momento. Santa Sara, dê esperança de dias melhores para essa humanidade tão sofrida. Santa Sara milagrosa, protetora do povo cigano, abençoe a todos nós, que somos filhos do mesmo Deus. Santa Sara, rogai por nós. Amém.