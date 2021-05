Oração Reprodução de Internet

Por O Dia

Publicado 27/05/2021 15:20

Rio - Santa Bárbara foi instruída no cristianismo de forma escondida por ter vindo de uma família pagã. Bárbara foi torturada e morta pelo próprio pai para renunciar à fé. Segundo a história, um relâmpago rasgou os céus e fulminou o corpo do progenitor. Sendo assim, ela se tornou protetora dos raios, trovões, tempestades, mineiros e todos aqueles que trabalham com o fogo. Conheça a poderosa oração.



Leia Mais Dia de Iansã: conheça a senhora das tempestades

Publicidade

Oração a Santa Bárbara



Ó Santa Bárbara, que sois mais forte que as torres das fortalezas e a violência dos furacões, fazei com que os raios não me atinjam, os trovões não me assustem e o troar dos canhões não me abalem a coragem e a bravura. Ficai sempre a meu lado para que eu possa enfrentar, de fronte erguida e rosto sereno, todas as tempestades e batalhas de minha vida: (fazer o pedido) para que, vencedor de todas as lutas, com a consciência do dever cumprido, possa agradecer a vós, minha protetora e render Graças à Deus, criador do céu, da Terra, da Natureza; este Deus que tem poder de dominar o furor das tempestades e abrandar a crueldade das guerras. Amém. Santa Bárbara, rogai por nós.