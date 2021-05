Planeta Marte Reprodução de Internet

Por O Dia

Publicado 26/05/2021 06:00

ÁRIES



Vai ter dificuldade para se concentrar. Fuja de lugares muito barulhentos e busque cumprir uma tarefa por vez. Valorize as afinidades com seu amor.



TOURO



Algumas tensões com colegas no ambiente profissional podem pintar. Cuidado para não estressar mais do que deveria. Seduza na paquera.



GÊMEOS



Trabalhar em equipe é uma boa opção para hoje. Só que vai precisar ceder um pouco. No amor, você pode se interessar por alguém de outra cidade.



CÂNCER



Foque nas suas tarefas de rotina. Busque colocar as coisas em ordem. Vai se sentir satisfeita. Inove no relacionamento.



LEÃO



Encare os seus compromissos com bom humor. Tenha cuidado com os gastos e evite ser impulsivo. Seja carinhosa e reforce o romance.



VIRGEM



A Lua facilita bastante o seu convívio com a família. Trabalhar em casa vai trazer ótimos resultados. As paqueras deixam a desejar.



LIBRA



Mal-entendidos podem tumultuar os negócios. Converse para resolver os seus problemas. Na vida a dois, não deixe o romance cair na rotina.



ESCORPIÃO



Você vai se preocupar com dinheiro. Faça um grande esforço para melhorar a sua qualidade de vida. O seu charme vai animar a relação com o par.



SAGITÁRIO



Os desentendimentos vão abalar o clima familiar. Respire fundo e as coisas vão se dar bem. Livre-se de velhas mágoas no amor.



CAPRICÓRNIO



Controle o que diz e não brinque com assuntos sérios. Pode ser mal-interpretada. Na vida a dois, converse bastante e resolva atritos.



AQUÁRIO



Você vai encontrar bons aliados e poderá contar com eles. Grande dia para se atentar a projetos futuros. Controle o ciúme no romance.



PEIXES



A Lua vai te despertar um grande desejo de melhorar de vida. Busque seus objetivos com determinação e paciência. Aumente a sua confiança na relação.