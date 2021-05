Planeta Marte Reprodução de Internet

ÁRIES



Priorize assuntos de casa e família. Pode ganhar dinheiro extra no home office. Utilize a sua criatividade. Pode iniciar um namoro.



TOURO



Algumas conversas importantes podem marcar o seu dia. Faça cursos e opte por uma postura determinada. Momentos a sós farão muito bem ao casal.



GÊMEOS



Foque nas finanças. Organize as suas despesas e quite uma dívida, se possível. No trabalho e no romance, aposte no diálogo. Vai te fazer bem.



CÂNCER



Conte com ajuda para concluir as suas atividades. A Lua te apresenta oportunidades de ganhar um dinheiro extra. Na união, controle o ciúmes.



LEÃO



Vai iniciar a semana cheia de energia. Vai se destacar no serviço e tem chance até de ser promovida. Atração por um colega profissional pode pintar.



VIRGEM



Vai conseguir aprender com colegas hoje, seja nos estudos ou na profissão. Reforce o contato com os familiares. O seu charme anima a paquera.



LIBRA



Dê atenção para a família e trabalho. Busque ter sucesso na carreira mas mantenha o contato com as pessoas queridas. Clima quente na intimidade.



ESCORPIÃO



Ajude colegas de trabalho ou amigos hoje. Aconselhe e diga o que pensa. Se dedique aos seus sonhos. Planeje um programa especial com o par.



SAGITÁRIO



Mudanças no trabalho vão agitar a sua rotina. Pode até ganhar uma grana inesperada. Na vida a dois, descubra mais afinidades com seu amor.



CAPRICÓRNIO



A cooperação vai estimular a sua criatividade. Só controle as suas opiniões em grupo para não magoar ninguém. Na conquista, invista na sedução.



AQUÁRIO



Bom dia para aqueles que trabalham em casa. O seu temperamento vai preferir ambientes calmos para trabalhar. A paquera vai estar devagar.



PEIXES



Pode ter conversas muito importantes e se alegrar com os amigos. Os astros vão te estimular a cuidar da saúde. Aposte em diálogos no relacionamento.