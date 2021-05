Estrelas NASA

Por O Dia

Publicado 28/05/2021 06:00

ÁRIES



Aproveite o seu lado mais ambicioso. Pode evoluir bastante ou alcançar algum objetivo. No relacionamento, vai se aproximar do companheiro.



TOURO



Viva novas experiências. Só que priorize atividades caseiras. Assista um filme que nunca viu ou comece um livro. Surpreenda na intimidade com o par.



GÊMEOS



Novas oportunidades para a sua carreira podem surgir. Mostre do que você é capaz. Realize as suas fantasias mais ousadas com quem ama.



CÂNCER



A Lua indica unir-se aos colegas no trabalho. Vai ter uma maior facilidade com os seus compromissos. Romance com amigo recebe ótimos estímulos.



LEÃO



Fique atenta às oportunidades profissionais Se você está desempregada, um emprego pode pintar. Desejos à flor da pele no amor.



VIRGEM



A Lua deixa você mais extrovertida. Contagie todo mundo na vida pessoal e profissional. Capriche na sedução e renda-se a intimidade.



LIBRA



Muita disposição no seu dia. Faça um esforço extra nas suas tarefas para se sentir orgulhosa de si mesma. Ótima fase para programas caseiros na relação.



ESCORPIÃO



A Lua aumenta a sua habilidade de comunicação. Será mais fácil negociar. Você pode garantir grandes acordos. Namore bastante.



SAGITÁRIO



Excelente momento para as finanças. Faça horas extras e aumente a sua produtividade. Na paquera, invista em alguém do trabalho.



CAPRICÓRNIO



Utilize a sua criatividade. Pode ter grandes ideias. Pode ganhar uma grana extra por sorte. Na união, os astros fortalecem a sintonia.



AQUÁRIO



Tente se afastar de ambientes barulhentos. Trabalhe em casa, se possível. Vai ter melhores resultados. No amor, seja carinhosa.



PEIXES



Trabalhar em equipe será uma ótima opção. Os astros garantem ótima sintonia com os amigos. Converse bastante e se divirta no relacionamento.