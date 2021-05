Por O Dia

Publicado 28/05/2021 17:00

Rio - Mercúrio entra em retrogradação neste sábado. A astróloga Marianna Muricy (@mariannamuricy) revela que temas voltados à pandemia, à crise universitária e às questões legais de figuras públicas estarão em evidência nesse trânsito. O planeta que carrega uma grande fama no período de lentidão volta ao movimento direto em 22 de junho.

Antes de tudo, Marianna Muricy explica que a retrogradação de um planeta não é essencialmente danosa, uma vez que é preciso avaliar os signos que envolvem esse movimento. “Apesar de andar de ré, Mercúrio não chega a abandonar a sua morada em Gêmeos, ele volta até metade do caminho e depois segue adiante. Essa retrogradação pode trazer o retorno de certos temas, como a crise das universidades brasileiras e a necessidade de mobilização por parte da população.”Ainda de acordo com Marianna, Mercúrio está posicionado na casa 9 da lunação de Touro e, por isso, questões como a CPI da covid-19 vão estar em foco nesse período. “A casa 9 versa sobre o legislativo e ao lado de Mercúrio encontramos Vênus, que é o símbolo universal da pandemia. Além disso, alguns assuntos de questão legal envolvendo figuras políticas importantes podem retornar ao olho público e ganhar força com grande atenção midiática”.A astróloga explica que a nível pessoal é importante observar que casa do Mapa Natal o signo de Gêmeos ocupa. “Mercúrio está passando por lá e pode trazer os assuntos desta casa à tona, inclusive causando retorno de alguns já esquecidos.”