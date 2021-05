Por O Dia

Publicado 27/05/2021 11:33

Rio - Às vezes as baixas vibrações cruzam os caminhos e a sensação é de que não existe uma alternativa para se livrar delas. Já pensou em tomar um banho energético para reverter essa situação? Além de ajudar na proteção espiritual, eles contribuem para a abertura de caminhos, dando ânimo e renovando as energias.

Leia Mais Veja como fazer ritual para ter calma

Pegue um recipiente e misture com as mãos um punhado de salsinha, sete galhos de manjericão e dois punhados de cravo em pó. Amasse esses ingredientes com as mãos e depois coe. Após o banho higiênico, jogue a solução do pescoço para baixo, mentalizando a limpeza da energética.