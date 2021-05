Os banhos energéticos ajudam a atrair o que é desejado Reprodução de Internet

Por O Dia

Publicado 27/05/2021 17:00

Rio - As simpatias ajudam a fortalecer a limpeza espiritual e a afastar as más energias. Assim, abrem os caminhos para o bom andamento da vida. Quando os assuntos são relacionados ao amor, os rituais costumam auxiliar na hora de atrair ou manter uma pessoa na vida. Anote a receita para conquistar o crush de vez!



Simpatia para conquistar o crush



Em uma sexta-feira, coloque uma rosa vermelha em um jarro de água e fale o nome do crush em voz alta. Ao anoitecer, tire as pétalas da flor mentalizando a pessoa amada. Em seguida, guarde as pétalas em um lenço e deixe em um lugar que ninguém mexa. Jogue as pétalas guardadas ao vento depois de 21 dias.