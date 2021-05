Arruda é uma planta presente em diversas crenças Reprodução de internet

Por O Dia

Publicado 25/05/2021 11:33

Rio - As simpatias ajudam a fortalecer a limpeza espiritual e a afastar as más energias. Assim, abrem os caminhos para o bom andamento da vida. A inveja é o sentimento que gera o desejo de ter exatamente aquilo que o outro tem. Quer saber como se livrar do mais renegado pecado capital?



Simpatia contra a inveja



Coloque duas folhas de arruda na carteira e deixe a medalha de seu santo de devoção junto a elas, mentalize a inveja e o mau-olhado saindo da sua vida e proteção blindando os seus caminhos.