Geisy Arruda sensualiza e dança funk de biquíni Reprodução Internet

Por O Dia

Publicado 03/03/2021 08:49

Rio - Geisy Arruda postou no Instagram, na noite desta terça-feira, um vídeo em que aparece de biquíni dançando a música "Rebola e Se Joga", de MC Juninho e MC Ká de Paris. "Gostosa sou eu de quatro, seu gostoso", escreveu Geisy na legenda do vídeo.

Os fãs ficaram enlouquecidos. "Sem condições com essa deusa", disse um admirador. "Você é maravilhosa", elogiou outro rapaz. "Zero defeitos", afirmou um fã. Recentemente, Geisy relembrou o famoso vestido rosa com o qual ficou famosa e postou uma foto. "Parece familiar?", perguntou a musa.