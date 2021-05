Nandinho Borges e Ivy Moraes Reprodução de internet

Publicado 22/05/2021 10:36

Na semana, em conversa exclusiva com a coluna, a ex-BBB Ivy Moraes assumiu que estava se relacionando novamente com Nandinho Borges. Pois bem. Neste sábado (21), o rapaz publicou uma foto coladinho em Ivy, que repostou um story de Nandinho com a legenda: 'Feliz (re)começo meu amor. Também te amo demais'.

Nandinho é ex-namorado de Ivy. Os dois namoraram no ano passado, enquanto ela estava confinada no reality show. Entretanto, o relacionamento chegou ao fim assim que a ex-sister foi eliminada. Logo depois, ela acabou voltando com seu ex-marido, Rogério Fernandes, com quem tem um filho.