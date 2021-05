Constelação ESA/Hubble & NASA Acknowledgemen

Por O Dia

Publicado 24/05/2021 06:00

ÁRIES



Muita determinação para investir nos seus planos. Seja corajosa que vai ser capaz de ser bem-sucedida. Uma atração por amigo pede cautela.



TOURO



Faça alianças com colegas neste dia. O desempenho profissional vai agradecer. Negocie com calma no trabalho. Na vida a dois, curta o romance.



GÊMEOS



Ótima disposição para cumprir seus compromissos. Você pode agradar os seus chefes. Na união, procure contribuir mais com os projetos da pessoa amada.



CÂNCER



A Lua ativa a sua criatividade. Você vai ser capaz de enfrentar os desafios do dia. Romance com amigo pode exigir ajustes, mas pode dar certo.



LEÃO



Utilize a sua experiência para se destacar no trabalho. Realize mudanças em casa. Não deixe um problema doméstico atrapalhar a convivência com o par.



VIRGEM



O campo astral ativa o seu lado mais comunicativo. As suas relações vão estar numa grande fase. O romance estará firme e forte.



LIBRA



Excelente momento para ganhar dinheiro. Dedique-se ao trabalho e seja mais produtivo neste dia. Na conquista, o momento não é dos melhores.



ESCORPIÃO



A Lua reforça a sua intensidade. Só tenha cautela com o seu jeito explosivo. Seja bem humorada e charmosa, inclusive na paquera.



SAGITÁRIO



Não confie muito nas pessoas. No trabalho, dedique-se aos seus objetivos, sem revelar demais. Melhore o diálogo na vida a dois.



CAPRICÓRNIO



Projetos em equipe vão fluir melhor hoje. Vai se beneficiar em trocas de ideias. Na paixão, ciúme de amigo pode indicar que é amor.



AQUÁRIO



Uma oportunidade de conseguir um aumento de salário pode ocorrer. Faça um esforço extra na vida profissional. Seja mais flexível com o par.



PEIXES



Estude e faça cursos que possam melhorar seu currículo. Podem pintar novas alternativas na sua carreira. Na união, aumente afinidades na relação.