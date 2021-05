Planeta Terra Reprodução de Internet

Por O Dia

Publicado 25/05/2021 06:00

ÁRIES



Corra atrás das transformações que você busca para a sua vida. A Lua favorece as finanças. No amor, os prazeres falarão mais alto entre quatro paredes.



TOURO



Disputas entre você e os colegas podem surgir no trabalho. Seja persistente nas suas metas. No campo sentimental, as aventuras não vão te satisfazer.



GÊMEOS



Algumas dificuldades para aprender podem marcar o seu dia. A determinação vai ser importante no serviço. O romantismo vai aparecer à noite.



CÂNCER



A sua sorte vai se destacar. Utilize a sua intuição para concluir as suas tarefas. A Lua recomenda cautela com dinheiro. A união deve se aprofundar.



LEÃO



Assuntos de casa e família serão as suas prioridades. Controle as suas reações para manter a paz. Na vida a dois, curta com o seu bem.



VIRGEM



Tome cuidado com discussões acaloradas. Invista na troca de ideias. O astral é favorável ao namoro, mas sem abrir mão dos cuidados com a saúde.



LIBRA



Pode ganhar um bom dinheiro. Tenha uma atitude determinada para os seus objetivos. Utilize seu charme na conquista.



ESCORPIÃO



Tome cuidado para não magoar algum familiar. Respire fundo e escute. Muita disposição para aprender. Na união, seja carinhosa.



SAGITÁRIO



Fofocas podem complicar o seu dia. Um antigo problema pode ressurgir. Reflita e resolva o assunto de uma vez. O amor esquenta a relação.



CAPRICÓRNIO



Amizades podem te ajudar com os seus objetivos. Fortaleça o contato, mesmo que por chamadas de vídeo. Na vida a dois, muita paixão e sintonia.



AQUÁRIO



Os astros vão te dar coragem. Trabalhe e demonstre o seu empenho para os chefes. A paquera pode ficar meio de lado e não gerar muitas surpresas.



PEIXES



Uma preocupação pode te abalar. Busque se tranquilizar. Vai ser simpática no trabalho. Planos para o futuro vão marcar a vida do casal.