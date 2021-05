Sol AFP PHOTO /SOLAR ORBITER/EUI/ESA/NASA

Por O Dia

Publicado 23/05/2021 06:00

ÁRIES



Curta bastante a companhia de quem ama. Foque no convívio em casa ou reforce os contatos virtuais. Fortaleça a vida a dois e se divirta.



TOURO



Aproveite o domingo para organizar o seu lar. Livre-se do que não usa mais e torne seu ambiente confortável. A Lua promete romantismo.



GÊMEOS



Aposte na diversão e nos prazeres. Faça uma comida gostosa, leia um bom livro ou divirta-se com seus hobbies. Clima quente na intimidade.



CÂNCER



A Lua estimula bastante o seu convívio com a família. Durma até mais tarde e relaxe. Na vida a dois, busque privacidade e ouse.



LEÃO



Alguma discussão pode ocorrer com os amigos. Utilize o seu diálogo para esclarecer as coisas. Vai ter mais estabilidade com o seu bem.



VIRGEM



Você vai ser ambicioso no domingo. Reflita sobre os seus objetivos financeiros. Curta o conforto e dialogue bastante com o parceiro.



LIBRA



A diversão vai ser seu foco hoje. Só tome cuidado para não extravasar demais e descuidar da saúde. Use e abuse de mensagens na paquera.



ESCORPIÃO



A Lua te indica relaxar em casa. Converse bastante com os seus familiares. Vai te fazer muito bem. Reforce a cumplicidade no romance.



SAGITÁRIO

A saudade vai marcar o seu dia. Aposte em chamadas de vídeo ou telefone para pessoas queridas. Os desejos vão animar o relacionamento.



CAPRICÓRNIO



Foque nos cuidados pessoais hoje. Planeje melhor a sua alimentação e pratique alguma atividade física. Seduza e se destaque na conquista.



AQUÁRIO



Notícias de alguém que mora longe podem te alegrar. Tenha cautela ao dirigir. Na paquera, evite ser muito exigente e seja leve e agradável.



PEIXES



O convívio familiar pode ter problemas. Alguns aborrecimentos podem pintar. A Lua aumenta a sua sensualidade e promete emoções na vida em casal.