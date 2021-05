Oração Reprodução de Internet

Por O Dia

Publicado 20/05/2021 17:00

Rio - Rezar pela saúde, pelos profissionais da área e pelos doentes neste período de pandemia da covid-19 é uma forma de acalentar o coração dos que necessitam de conforto nesses momentos de dor e sofrimento. São Roque é o protetor contra as doenças e as pragas e a sua poderosa oração é alento para os que precisam de proteção e cura.



Leia Mais Conheça a oração de São Benedito

Publicidade

Oração de São Roque para a cura



São Roque, vós que não tomando em conta o perigo do contágio da peste, vos dedicastes, de corpo e alma, ao cuidado dos doentes e Deus, para provar vossa fé e confiança, permitiu que contraísse a doença, mas que este mesmo Deus, no abandono de vossa cabana, no bosque, por meio de um cão, vos alimentou de um modo milagroso e também milagrosamente vos curou. Protegei-me contra as doenças infecciosas, livrai-me do contágio dos bacilos, defendei-me da poluição do ar, da água e dos alimentos. Enquanto eu tiver saúde, vos prometo rezar pelos doentes dos hospitais e fazer o possível para aliviar as dores e os sofrimentos dos enfermos, para imitar a grande caridade que vós tivestes para com os vossos semelhantes. São Roque, abençoai os médicos, fortalecei os enfermeiros e atendentes dos hospitais, curai os doentes, defendei os que têm saúde contra o contágio e a poluição. São roque, rogai por nós.