Oração Reprodução de Internet

Por O Dia

Publicado 18/05/2021 19:07

Rio - São Benedito foi exemplo de humildade, pobreza e obediência em uma vida de penitência. Chamado de santo Mouro, ainda jovem se tornou eremita franciscano e ingressou no convento de Santa Maria Jesus, onde assumiu a função de cozinheiro. Alguns milagres de multiplicação de alimentos aconteceram nesse período e, por isso, foi atribuído a ele o título de protetor da cozinha, dos cozinheiros e da falta de alimentos.



Leia Mais Dia de Nossa Senhora de Fátima: conheça a poderosa oração

Publicidade

Oração de São Benedito



Glorioso São Benedito, grande confessor da fé, com toda a confiança venho implorar a vossa valiosa proteção. Vós, a quem Deus enriqueceu com dons celestes, consegui-me as graças que ardentemente desejo, para maior glória de Deus. Confortai o meu coração nos desalentos.

Fortificai minha vontade para cumprir bem os meus deveres. Sede o meu companheiro nas horas de solidão e desconforto. Assisti-me e guiai-me na vida e na hora da minha morte, para que eu possa bendizer a Deus nesse mundo e gozá-lo na eternidade. Com Jesus Cristo, a quem tanto amastes. Assim seja, amém.