Nossa Senhora de Fátima Reprodução de Internet

Por O Dia

Publicado 13/05/2021 10:07

Rio - O dia de Nossa Senhora de Fátima é celebrado nesta quinta-feira. Conhecida como a “Senhora do Rosário”, a santa apareceu pela primeira vez em Fátima, Portugal, após a convocação do Papa Bento XV por orações pela paz em meio a Primeira Guerra Mundial.

A santa se manifestou para três pastores: Lúcia, Francisco e Jacinta enquanto eles cuidavam de um pequeno rebanho. Segundo o relato das crianças, uma “Senhora mais brilhante que o Sol”, com o Rosário nas mãos, disse: “Vim para pedir que venhais aqui seis meses seguidos, sempre no dia 13, a esta mesma hora. Depois vos direi quem sou e o que quero. Em seguida, voltarei aqui ainda uma sétima vez. ”Antes de ir embora, Nossa Senhora de Fátima ainda ressaltou: “Rezem o terço todos os dias para alcançarem a paz para o mundo e o fim da guerra.”



As aparições



Nos meses seguintes, Nossa Senhora de Fátima continuou aparecendo e uma multidão passou a se formar para ver a santa. Na última vinda, revelou ser a “Senhora do Rosário” e pediu para que ali fosse construída uma capela em sua homenagem.



Oração Nossa Senhora de Fátima



Nossa Senhora de Fátima, virgem poderosa, recorro à vossa proteção contra todos os assaltos do inimigo, pois vós sois o terror das forças malignas. Eu seguro no vosso manto santo e me refugio debaixo dele para estar guardado, seguro e protegido de toda violência, que principalmente nos dias de hoje tem atingido tantas famílias, vítimas de assalto, sequestros, ameaças e medo. Mãe Santíssima, refúgio dos pecadores, vós recebestes de Deus o poder de esmagar a cabeça da serpente infernal e afugentar os demônios que querem acorrentar os filhos de Deus. Curvado diante de vós, venho pedir a vossa proteção hoje e a cada dia da minha vida, para que vivendo à luz do Vosso Filho, Nosso Senhor Jesus Cristo, eu possa depois desta caminhada terrena entrar na pátria celeste. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus. Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte. Amém.