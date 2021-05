Oração Reprodução de Internet

Por O Dia

Publicado 10/05/2021 08:00

Rio - Os salmos são mensagens bíblicas que proporcionam conforto e ajudam a amenizar as questões da vida, dando tranquilidade e paz de espírito para enfrentar os problemas. O salmo 54 revela que Deus é capaz de livrar o seu povo de qualquer angústia. Além disso, a prece afirma que Ele é quem sustenta a vida de cada um dos seus filhos.

Salmos 54



Salva-me, ó Deus, pelo teu nome, e faze-me justiça pelo teu poder. Ó Deus, ouve a minha oração, inclina os teus ouvidos às palavras da minha boca. Porque os estranhos se levantam contra mim, e tiranos procuram a minha vida; não têm posto Deus perante os seus olhos. (Selá.) Eis que Deus é o meu ajudador, o Senhor está com aqueles que sustêm a minha alma. Ele recompensará com o mal os meus inimigos. Destrói-os na tua verdade. Eu te oferecerei voluntariamente sacrifícios; louvarei o teu nome, ó Senhor, porque é bom, pois me tem livrado de toda a angústia; e os meus olhos viram o meu desejo sobre os meus inimigos.