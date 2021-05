Oração Reprodução de Internet

Por O Dia

Publicado 07/05/2021 17:00

Rio - São Geraldo era um alfaiate italiano que passou a seguir o caminho de Cristo. Ele é o protetor dos que estão esperando por um bebê e das mães. Aprenda a prece do santo dos partos felizes.

Oração de São Geraldo para as mães



O Glorioso São Geraldo que viste em cada mulher a imagem viva de Maria, esposa e mãe de Deus, e a quiseste, com o teu intenso apostolado, a altura da sua missão, abençoa-me e a todas as mães do mundo. Torna-nos fortes para manter as nossas famílias unidas; socorre-nos na difícil missão de educar cristianamente os filhos; concede aos nossos maridos a coragem da fé e do amor, para que, a teu exemplo e confortados com a tua ajuda, possamos ser instrumento de Jesus para tornar o mundo melhor e mais justo. Socorre-nos particularmente nas doenças, na dor e em todas as necessidades; ou, pelo menos, dá-nos a força de aceitar todas as coisas cristianamente para que nós também possamos ser imagem de Jesus Crucificado como tu o foste. Concede às nossas famílias a alegria, a paz e o amor de Deus. Amém!