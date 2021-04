Oração Reprodução de Internet

Por O Dia

Publicado 19/04/2021 11:33

Rio - Os salmos são mensagens bíblicas que proporcionam conforto e ajudam a amenizar as questões que estão angustiando, dando tranquilidade e paz de espírito para enfrentar os problemas da vida. O salmo 149 revela que é necessário confiar em Deus, nas suas resoluções e no seu amparo. Além disso, a prece convida a celebrar tudo aquilo que Ele fez.



Leia Mais Conheça o salmo 2 reforçar a confiança no Senhor

Publicidade

Salmo 149



Louvai ao Senhor. Cantai ao Senhor um cântico novo, e o seu louvor na congregação dos santos. Alegre-se Israel naquele que o fez, regozijem-se os filhos de Sião no seu rei. Louvem o seu nome com danças; cantem-lhe o seu louvor com tamborim e harpa. Porque o Senhor se agrada do seu povo; ornará os mansos com a salvação. Exultem os santos na glória; alegrem-se nas suas camas. Estejam na sua garganta os altos louvores de Deus, e espada de dois fios nas suas mãos. Para tomarem vingança dos gentios, e darem repreensões aos povos; Para prenderem os seus reis com cadeias, e os seus nobres com grilhões de ferro; Para fazerem neles o juízo escrito; esta será a glória de todos os santos. Louvai ao Senhor.”