Constelação NASA

Por O Dia

Publicado 29/05/2021 06:00

ÁRIES



Tenha uma atitude dedicada e confie nos seus instintos. Defenda suas ideias e faça contatos importantes. Na vida a dois, a sintonia será deliciosa.



TOURO



Publicidade

Ótima fase para ganhar dinheiro. Inove para ter bons ganhos. Na vida a dois, cuide bem de quem ama e não abuse das cobranças.



GÊMEOS



A sua comunicação vai estar em grande fase. Aproveite a boa lábia para convencer os clientes no trabalho. Seduza o companheiro entre quatro paredes.



CÂNCER



Publicidade

Utilize o conhecimento de pessoas sábias a seu favor. Não exponha os seus segredos para qualquer um. Valorize as afinidades com o seu bem.



LEÃO



Busque mais estabilidade no emprego. Troque ideias com os amigos e conte com o apoio deles. Na conquista, arrase nos contatos.



VIRGEM



Publicidade

Terá facilidade para cativar as pessoas e defender seus projetos. Aposte em contatos virtuais com a família. Um namoro pode ficar mais sério.



LIBRA



Excelente dia para aprender. Faça cursos e evolua na carreira. Agilize as tarefas profissionais. Há chance de romance com alguém de outra cidade.



ESCORPIÃO



Publicidade

Você será extremamente simpática. Aposte no diálogo para se dar bem com as pessoas na paquera e no serviço. Quem namora vai ter um dia muito romântico.



SAGITÁRIO



Priorize as atividades em grupo. Pode até pedir ajuda para completar alguma tarefa no estudo ou profissão. No amor, busque segurança.



CAPRICÓRNIO



Publicidade

Você irá priorizar os compromissos. Busque se organizar e se dedique ao seu serviço.. Na vida a dois, seja prestativa e apoie o seu parceiro.



AQUÁRIO



Utilize a criatividade hoje. Vai te auxiliar a agilizar o trabalho ou encontrar novas formas de ganhar dinheiro. Busque a privacidade na vida a dois.



PEIXES



Publicidade

A Lua fortalece as suas relações. Mesmo a distância, mantenha o contato com as pessoas queridas. Vai estar bem atraente na paquera.