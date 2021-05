Constelação ESA/Hubble & NASA, I. Karachents

Por O Dia

Publicado 20/05/2021 06:00

ÁRIES



Tenha uma postura gentil para se dar bem na vida pessoal e profissional. Interaja com as pessoas. Os desejos vão se destacar na intimidade.



TOURO



Fase muito positiva para as suas finanças. Pode conseguir um novo emprego. A sorte também vai favorecer os jogos. Na relação romântica, seduza bastante.



GÊMEOS



O seu carisma vai se fortalecer. Adote uma postura carinhosa com amigos e familiares. Evite conflitos na vida sentimental.



CÂNCER



A Lua garante muita criatividade. Terá boas ideias e vai conseguir negociar com sucesso. Um romance secreto pode entrar na sua vida.



LEÃO



A sua força de vontade favorece investimentos na carreira. Uma parceria com alguém de confiança pode acontecer. É capaz de viver um romance com um amigo.



VIRGEM



Grandes chances de ser reconhecida na profissão. A sua vaidade e o prazer de se cuidar vão estar em alta. Faça planos com o seu par.



LIBRA



Evite confusões hoje no serviço. Tenha uma postura mais calma e silenciosa. Uma atração proibida pode balançar o seu coração.



ESCORPIÃO



Invista em seus objetivos e seja ousada. Bom dia para fazer uma reforma na sua casa. Programas caseiros com o parceiro vão te fazer bem.



SAGITÁRIO



Dedique-se ao seu trabalho. Pode aproveitar os frutos e ser promovida. Grandes vibrações para a sua vida amorosa. Curta o romance.



CAPRICÓRNIO



Muita disposição para cursos e estudos. Pessoas sábias podem influenciar bastante o seu dia. Romance com colega recebe bons estímulos.



AQUÁRIO



Altere a decoração do seu lar. Pode deixar o ambiente mais gostoso e aconchegante. As paqueras vão se destacar no mundo virtual.



PEIXES



Assuntos de casa terão prioridade para você. Ótima sintonia com os parentes. Para quem já vive uma relação estável, a Lua promete companheirismo.