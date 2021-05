Oração Reprodução de Internet

Publicado 31/05/2021 11:33

Rio - Os salmos são mensagens bíblicas que proporcionam conforto e ajudam a amenizar as questões da vida, dando tranquilidade e paz de espírito para enfrentar os problemas. O salmo 29 revela que Deus é o único capaz de dar auxílio e poder ao seu povo, para que ele consiga prosperar com confiança e fé.



Salmo 29



Atribuam ao Senhor, ó seres celestiais, atribuam ao Senhor glória e força. Atribuam ao Senhor a glória que o seu nome merece; adorem o Senhor no esplendor do seu santuário. A voz do Senhor ressoa sobre as águas; o Deus da glória troveja, o Senhor troveja sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa; a voz do Senhor é majestosa. A voz do Senhor quebra os cedros; o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele faz o Líbano saltar como bezerro, o Sírio como novilho selvagem. A voz do Senhor corta os céus com raios flamejantes. A voz do Senhor faz tremer o deserto; o Senhor faz tremer o deserto de Cades. A voz do Senhor retorce os carvalhos e despe as florestas. E no seu templo todos clamam: "Glória!" O Senhor assentou-se soberano sobre o Dilúvio; o Senhor reina soberano para sempre. O Senhor dá força ao seu povo; o Senhor dá a seu povo a bênção da paz.