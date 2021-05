Constelação ESA/Hubble & NASA, I. Karachents

Publicado 31/05/2021 06:00

ÁRIES



Resolva assuntos importantes em casa. Evite mágoas com a família. Respire, esclareça e resolva os problemas. No amor, a sintonia será deliciosa.



TOURO



A sua ambição vai estar em alta. Foque nos seus objetivos mas seja flexível. Controle as suas atitudes. Ótimo momento no relacionamento.



GÊMEOS



Vai querer ganhar dinheiro e conquistar reconhecimento na profissão. Busque realizar as suas tarefas com cuidado e agilidade. Uma paquera pode surgir.



CÂNCER



A Lua te incentiva a encarar os desafios. Se prepare e se informe para se dar bem com as suas tarefas. Clima intenso na intimidade.



LEÃO



O campo astral sinaliza tensões no trabalho. Cumpra as suas atividades sozinha e em um lugar mais silencioso. Uma paixão proibida pode aparecer.



VIRGEM



A Lua garante doses extras de disposição. Resolva assuntos inacabados e conclua os seus compromissos. Uma paquera com um amigo pode render um romance.



LIBRA



Foque nas suas metas mais ambiciosas. Boas chances de evoluir na profissão. Cuide da sua saúde e do seu visual. O clima vai esquentar no amor.



ESCORPIÃO



Alguns atritos podem azedar as relações com parentes. Seja flexível e não leve tudo para o pessoal. Na vida a dois, aposte no diálogo.



SAGITÁRIO



Escolha bem as suas palavras no trabalho. Brincadeiras inadequadas podem gerar tensões. Busque privacidade e cubra seu amor de carinho.



CAPRICÓRNIO



Você vai se preocupar com dinheiro hoje. Foque no trabalho e busque fazer umas horas extras para evitar problemas. Muita sedução no romance.



AQUÁRIO



Muita determinação para cumprir suas tarefas. O seu empenho pode garantir um aumento. Uma paixão pode acontecer no serviço.



PEIXES



Tenha cautela com fofocas. A sua sorte vai te livrar dos problemas. Para quem vive uma relação estável, a fase renova os desejos.