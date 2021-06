Constelação NASA

Por O Dia

Publicado 02/06/2021 06:00

ÁRIES



Tome cuidado com as fofocas, principalmente no trabalho. Problemas de comunicação com pessoas próximas podem pintar. Paparique o seu parceiro.



TOURO



A Lua pode gerar tensões com os amigos. Tenha responsabilidade com as finanças. Grande chance de sofrer prejuízos. Vai arrasar na conquista.



GÊMEOS



Reviravoltas podem ocorrer no trabalho. Seja flexível para lidar com os desafios. A vida amorosa pede mais seriedade e compromisso.



CÂNCER



A convivência com as pessoas vai estar em grande fase. Reforce o foco no emprego e conclua as tarefas acumuladas. Você será imbatível na conquista.



LEÃO



Desenvolva alguns planos para lidar com mudanças. Se for muito firme nas suas convicções, pode acabar brigando. O desejo esquenta a vida a dois.



VIRGEM



Fortaleça o contato com os amigos em chamadas de vídeo. Muito entrosamento e diversão com a galera. Seduza bastante na paquera.



LIBRA



Os astros avisam que a saúde pede cautela. No trabalho, cuidado para não prometer além da conta. Seja bem romântica com o companheiro.



ESCORPIÃO



Seja paciente para não brigar com a família. Foque em fazer contatos. Excelente fase para se comunicar. Confie em seu charme para fisgar quem deseja.



SAGITÁRIO



Cuide da sua casa e deixe tudo do seu jeito. Mas evite se irritar. O trabalho remoto pode render bastante. Grandes momentos na intimidade hoje.



CAPRICÓRNIO



A sua habilidade para se expressar cresce. Pode gerar uma boa impressão com os clientes. Nas redes sociais, a paquera ganha novo impulso.



AQUÁRIO



Tome cuidado com os gastos. Ótimas oportunidades de trabalho podem surgir. Então, aproveite. No amor, você estará a fim de algo duradouro.



PEIXES



Você vai esbanjar confiança para perseguir os seus objetivos. Inicie um curso ou se aprofunde em algum assunto. A paquera promete momentos intensos.